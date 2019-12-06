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Социальное такси для лежачих больных появится в Хабаровском крае

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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края
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В Хабаровском крае запустят первое социальное такси, предназначенное для транспортировки лежачих больных. Воспользоваться услугой смогут жители Хабаровска и Хабаровского района.

Транспортное средство появилось в автопарке комплексного центра социального обслуживания населения. Ожидается, что социальное такси начнет работать в следующем году. Об этом сообщает ИА AmurMedia. В региональном правительстве уточнили, что запрос на услугу достаточно высокий, однако нынешние автомобили социального такси не предназначены для лежачих больных. Граждане могут воспользоваться коммерческим такси, однако его тарифы достаточно высоки.

Новый автомобиль оборудован тележкой-каталкой, носилками и складывающимся приемным устройством. Для сопровождающих предусмотрены пассажирские места.

Служба социального такси действует в регионе с 2013 года. Ее услугами могут воспользоваться инвалиды и граждане старше 80 лет. В автопарке значатся четыре легковых и восемь специализированных автомобилей с подъемниками.

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