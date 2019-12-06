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Политолог рассказал о попытках Порошенко выставить себя «главным оппозиционером»

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Фото: ТАСС/Zuma
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Предостерегая президента Украины Владимира Зеленского от встречи с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз, бывший украинский лидер Петр Порошенко пытается «выставить себя главным оппозиционным политиком», заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Никита Данюк в пятницу, 6 декабря.

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«Мы видим, что сейчас Порошенко вместе с другими политическими силами на Украине объединились для того, чтобы предостеречь Зеленского от тех шагов, которые он наметил», — отметил Данюк.

По его словам, намерения действующего президента Украины в первую очередь связаны с достижением мира в Донбассе и попытками хоть как-то повлиять на реализацию Минских соглашений, передает RT.

Ранее 6 декабря Порошенко посоветовал Зеленскому «не доверять Путину никогда и ни в чем», так как тот «манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями», а также избегать с ним встречи с глазу на глаз.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести двусторонние переговоры с Зеленским на саммите «нормандской четверки», который состоится в Париже 9 декабря.

5 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Зеленский желает своей стране мира и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам, однако неясно, получится ли у него это.

Отношения Москвы и Киева обострились после госпереворота на Украине в 2014 году, в результате которого новое руководство республики взяло курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО. Украинские власти неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве во внутренние дела государства, в поддержке ополченцев Донбасса, шпионаже и кибератаках. Российская сторона отрицает все обвинения.

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