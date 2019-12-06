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Пострадавшую при паводке школу в Тулуне закроют

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В Тулуне (Иркутская область) введут в эксплуатацию новую школу, которая строится в микрорайоне Березовая Роща. После запуска нового учреждения старая школа, пострадавшая при паводке, будет закрыта.

По данным регионального правительства, действующее заведение было построено в начале XX века. В 1937 году был надстроен второй этаж. В основном корпусе сейчас занимаются ученики 5–11 классов в две смены. Начальная школа расположена в отдельных корпусах. У всех строений наблюдается сильный износ, в последний раз капитальный ремонт в школе делали в 2014 году. Кроме того, учреждение пострадало при паводке, напоминает IrkutskMedia.

Всего в школе учатся 665 детей, в основном они проживают в микрорайоне Березовая Роща. Новая школа рассчитана почти на 1,3 тыс. мест. Она будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

Паводок произошел в районах Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Тулунский, Чунский, Нижнеудинский, Куйтунский и Зиминский районы. Тысячи людей остались без жилья, без электричества. По последним данным, число пострадавших, которые приобрели новое жилье, достигло 4481 человека.

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