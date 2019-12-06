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В Татарстане нашли мертвым сотрудника Федерального казначейства

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В Республике Татарстан нашли мертвым сотрудника Федерального казначейства. Об этом 6 декабря сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сотрудником оказался Марат Сафиуллин. Он вышел с работы 4 декабря и пропал.

Мужчину обнаружили в овраге парка имени Горького в Казани с проломленной головой. Отмечается, что у него пропали портмоне и телефон.

Обстоятельства инцидента выясняются.

В сентябре 2018 года произошло нападение грабителей на дом татарстанского бизнесмена Евгения Деданина. По версии следствия, грабители проникли в дом бизнесмена, связали Деданина и находившегося у него в гостях друга. Мужчинам удалось освободиться, завязалась драка, в ходе которой Деданин схватил нож и нанес двум злоумышленникам ранения, оказавшиеся смертельными. Третий бандит сбежал, но вскоре был задержан.

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