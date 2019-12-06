На проект благоустройства бульвара в Нижнем Новгороде направят 1 млн рублей

В Нижнем Новгороде планируют благоустроит бульвар по проспекту Гагарина. На разработку проекта выделят 1,07 млн рублей, сообщает портал госзакупок.

Речь идет об участке вдоль трамвайных путей между домами № 104 и 146. Подрядчик должен разработать всю необходимую документацию до 1 марта 2020 года, пишет ИА «НьюсНН».

Исполнителя работ планируют выбрать 17 декабря. Максимальная стоимость контракта составит 1,07 млн рублей. средства выделят из городского бюджета в рамках программы «Благоустройство».

В конце октября сообщалось, что проект строительства ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде подорожал. Это выяснилось во время подготовки технического задания и связано с расширением функционала будущего объекта. Сейчас стоимость проекта приближается к 11 млрд рублей.