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На проект благоустройства бульвара в Нижнем Новгороде направят 1 млн рублей

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В Нижнем Новгороде планируют благоустроит бульвар по проспекту Гагарина. На разработку проекта выделят 1,07 млн рублей, сообщает портал госзакупок.

Речь идет об участке вдоль трамвайных путей между домами № 104 и 146. Подрядчик должен разработать всю необходимую документацию до 1 марта 2020 года, пишет ИА «НьюсНН».

Исполнителя работ планируют выбрать 17 декабря. Максимальная стоимость контракта составит 1,07 млн рублей. средства выделят из городского бюджета в рамках программы «Благоустройство».

В конце октября сообщалось, что проект строительства ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде подорожал. Это выяснилось во время подготовки технического задания и связано с расширением функционала будущего объекта. Сейчас стоимость проекта приближается к 11 млрд рублей.

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