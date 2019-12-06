Мобильные медбригады в Тверской области обследовали 1,7 тыс. детей

В Тверской области с начала 2019 года мобильные медицинские бригады обследовали 1,7 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году бригады врачей детской областной клинической больницы совершили 24 выезда в районы региона. Юных пациентов приняли хирург, кардиолог, невролог, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, педиатр и отоларинголог, пишут «Тверские ведомости».

В общей сложности специалисты обследовали 1712 детей из 22 районов, городских и муниципальных округов. На госпитализацию были выписаны 98 направлений, на дообследование еще 261.

В конце октября стало известно, что в Тверской области в ближайшие четыре года отремонтируют 53 учреждения здравоохранения. На эти цели выделят 3,3 млрд рублей.