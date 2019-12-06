Прямой эфир

Мобильные медбригады в Тверской области обследовали 1,7 тыс. детей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области с начала 2019 года мобильные медицинские бригады обследовали 1,7 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году бригады врачей детской областной клинической больницы совершили 24 выезда в районы региона. Юных пациентов приняли хирург, кардиолог, невролог, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, педиатр и отоларинголог, пишут «Тверские ведомости».

В общей сложности специалисты обследовали 1712 детей из 22 районов, городских и муниципальных округов. На госпитализацию были выписаны 98 направлений, на дообследование еще 261.

В конце октября стало известно, что в Тверской области в ближайшие четыре года отремонтируют 53 учреждения здравоохранения. На эти цели выделят 3,3 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медкабинеты в приморских детсадах оснастят за счет бюджета
Сотню ФАПов отремонтируют в Брянской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019