Песков прокомментировал инициативу проведения фестиваля военно-морских оркестров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не слышал об инициативе проведения фестиваля военно-морских оркестров в Петербурге. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами в пятницу, 6 декабря.

«Я, к сожалению, в первый раз слышу об этой идее. Ничего не могу сказать», — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что один из таких фестивалей — «Спасская башня», который проходит у стен московского Кремля и пользуется «феноменальным успехом» у зрителей.

В ноябре «Невские новости» писали, что военные и ветеранские организации предложили ежегодно проводить в день военно-морского флота (ВМФ) международный фестиваль военно-морских оркестров в Петербурге. Отмечается, что он будет носить имя композитора и дирижера Николая Римского-Корсакова, который был моряком.

По словам главы муниципального образования города Кронштадта Наталии Чашиной, «фестиваль сможет показать красоту ВМФ». Она отметила, что оркестры — это украшение военно-морской парада.