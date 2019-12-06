Названы самые популярные актёры и актрисы

Интернет-пользователи определили самых популярных актёров и актрис 2019 года. Чаще всего интересовались творчеством лауреата премии «Оскар» Бри Ларсон. Второе место у звезды сериала «Пацаны» Эрин Мориарти. Бронза у Матери Драконов Эмилии Кларк. В десятку вошли: одна из «Ангелов Чарли» Наоми Скотт и исполнитель главной роли в фильме «Шазам» Закари Ливай. Замыкает топ Хоакин Феникс, исполнивший роль Джокера.