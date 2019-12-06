Участнику акции 27 июля в Москве Емельянову дали условный срок

Участника несанкционированной акции в столице 27 июля Владимира Емельянова приговорили к двум годам лишения свободы условно. Такое решение принял Мещанский суд Москвы 6 декабря, передает корреспондент «Известий».

Суд признал Емельянова виновным в нападении на бойца ОМОНа (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Сторона обвинения просила для 27-летнего подсудимого наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Максимальное наказание по данной статье — пять лет лишения свободы.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства — Емельянов является сиротой, страдает от астмы и имеет двух престарелых родственниц. Кроме того, обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Емельянов был арестован 16 октября. По данным следствия, в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля он схватил сотрудника Росгвардии сзади за форму и удерживал силой, препятствуя выполнению его служебных обязанностей.

Ранее в этот день Тверской суд Москвы постановил оштрафовать еще одного участника незаконного митинга Павла Новикова, который ударил полицейского-кинолога пластиковой бутылкой по голове. С мужчины взыскали 150 тыс. рублей (120 тыс. рублей с учетом срока, проведенного в СИЗО) и освободили в зале суда.

27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В митинге участвовало более 3,5 тыс. человек, из них более 1 тыс. были задержаны. Следственный комитет (СК) возбудил несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. После этого было арестовано 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Егор Жуков, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Даниил Беглец, Сергей Фомин и Валерий Костенок.