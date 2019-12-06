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Около 16 тыс. жителей Подмосковья оформили выплату на уход за малышом

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Около 16 тыс. жителей Московской области предпочли денежную выплату в качестве альтернативы подарочному набору на рождение ребенка. Размер выплаты составляет 20 тыс. рублей.

По данным минсоцразвития региона, в подарочный набор входят средства гигиены, необходимые в течение первых месяцев жизни малыша, косметика для мам и детей, постельное белье, детская одежда, подогреватель детского питания и другие вещи. Такие наборы получили более 2,6 тыс. человек. Однако порядка 16 тыс. жителей Подмосковья предпочли получить денежный эквивалент набора. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Получить подарок или выплату может родитель, усыновитель или опекун младенца, родившегося после 1 сентября 2019 года. В случае рождения нескольких малышей подарок полагается каждому.

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