Кубок по зимнему плаванию моржей стартовал в Тюмени

В Тюмени начался открытый Кубок по зимнему плаванию моржей. В турнире принимают участие более 350 спортсменов из 12 стран, в том числе шведы, финны, англичане, чилийцы, сообщает телеканал Тюменское время.

Соревнования продлятся до 8 декабря. Моржам предстоит преодолеть на скорость и время разные дистанции в холодной воде. Одновременно в Тюмени проходит второй этап Кубка мира по зимнему плаванию, отмечает портал «Наш город».

Как сообщалось ранее, в Мурманской области открыли очередной сезон ледяного плавания — моржевания. 24 ноября фанаты этого северного вида закаливания отмечали День моржа. Инициатором праздника на протяжении 11 лет является организация WWF России.