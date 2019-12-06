Спецслужбы РФ и Белоруссии пресекли контрабанду оружия и наркотиков

Сотрудники ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии пресекли деятельность международной группировки, занимавшейся поставками из-за рубежа оружия, боеприпасов и наркотиков. Об этом в пятницу, 6 декабря сообщили в Центре общественных связей российского ведомства.

«5-6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы», — говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ.

У задержанных изъяли пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тыс. рублей и $17600.

Сотрудники спецслужб выясняют, были ли у задержанных сообщники, устанавливаются иные возможные каналы поступления оружия и наркотиков.

В конце ноября ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа, в Красноярске, Москве и Новосибирске были задержаны организаторы нелегального бизнеса. Всего обыски были проведены в 12 регионах страны, в результате которых было изъято 82 кг пороха и обнаружены три подпольные оружейные мастерские.