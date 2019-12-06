Прямой эфир

Спецслужбы РФ и Белоруссии пресекли контрабанду оружия и наркотиков

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии пресекли деятельность международной группировки, занимавшейся поставками из-за рубежа оружия, боеприпасов и наркотиков. Об этом в пятницу, 6 декабря сообщили в Центре общественных связей российского ведомства.

Умный дым: украинцы и поляки используют дроны для контрабанды сигарет
На границах ЕС пытаются остановить поток контрафактной табачной продукции

«5-6 декабря на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы», — говорится в сообщении на сайте ЦОС ФСБ.

У задержанных изъяли пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тыс. рублей и $17600.

Сотрудники спецслужб выясняют, были ли у задержанных сообщники, устанавливаются иные возможные каналы поступления оружия и наркотиков.

В конце ноября ФСБ пресекла контрабанду пороха из-за рубежа, в Красноярске, Москве и Новосибирске были задержаны организаторы нелегального бизнеса. Всего обыски были проведены в 12 регионах страны, в результате которых было изъято 82 кг пороха и обнаружены три подпольные оружейные мастерские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд оштрафовал жителя Псковской области за попытку узнать гостайну у пограничников
В Москве арестовали девятерых подозреваемых в причастности к терроризму

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019