Песков рассказал о «стене непонимания» с США в борьбе с хакерами

Россия не один раз предлагала США сотрудничество в борьбе с киберпреступностью, но натыкалась на глухую стену непонимания. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя вопрос о рекордном вознаграждении за информацию о «русских хакерах», Песков отметил, что Россия выступает за сотрудничество в расследовании киберпреступлений и считает, что преступники должны караться соответствующим образом.

При этом Песков подчеркнул, что Россия выступает против трансграничного правового преследования своих граждан со стороны Соединенных Штатов.

5 декабря США предъявили обвинения двум россиянам, подозреваемым в киберпреступлениях. Максим Якубец и Игорь Турашев обвиняются в мошенничестве, организованном для незаконного присвоения денег и собственности с помощью установки вредоносного программного обеспечения на компьютеры. Предполагается, что Якубец был организатором этой схемы, которая действовала с ноября 2011 года.

Также Соединенные Штаты ввели санкции против 17 граждан и семи российских компаний за «вредоносную» деятельность в киберсфере. Среди физических лиц оказались в том числе Якубец и Турашев.

Якубца называют лидером киберпреступной организации Evil Corp, также попавшей под рестрикции, Турашева — членом той же организации. Госдеп объявил награду в размере до $5 млн за информацию, которая приведет к задержанию Якубца.

«Российских хакеров» обвиняли в том числе во вмешательстве в выборный процесс США. Расследование этого дела началось после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.