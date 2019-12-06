Новые автобусные маршруты запустят в Москве в 2020 году

В Москве в 2020 году запустят около 20 новых автобусных маршрутов, которые будут ходить к станциям метро, МЦК и МЦД. Об этом 6 декабря сообщается на сайте мэра столицы.

Автобусы начнут возить пассажиров на юге, юго-востоке, юго-западе, западе и северо-западе города, а также на территории ТиНАО. Таким образом, горожане смогут добраться до станций метро «Коломенская», «Южная», «Академическая», «Красногвардейская», «Крылатское», «Царицыно», «Бунинская аллея», «Коммунарка», пишет РИАМО.

Также будет проще добраться до ж/д платформ Нижние Котлы, Бирюлево-Товарная, Бирюлево-Пассажирская, Бутово (МЦД-2), Покровское (МЦД-2), Царицыно (МЦД-2). Помимо этого, остановки автобусов будут предусмотрены у больниц, детских садов и школ, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в 2020 году будут определены частные компании-перевозчики, которые станут обслуживать эти маршруты. Он отметил, что запуск новых маршрутов улучшит транспортную доступность различных социальных объектов для 1,5 млн человек. Как уточняет REGNUM, всего на эти маршруты выйдут 107 современных автобусов экологического класса «Евро-5». Они оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования и отопления, электронными указателями маршрута и пандусами для детских и инвалидных колясок.

МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября и будут работать бесплатно до 8 декабря, нужно заплатить только за пересадку в метро. Ожидается, что пассажиропоток первых двух диаметров достигнет 200 млн человек в год. Запуск МЦД снизил пассажиропоток на 19 станциях метро Москвы.