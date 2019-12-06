Школу в Омской области отремонтировали с нарушениями

Прокуратура Шербакульского района Омской области выявила нарушения при ремонте спортзала в Изюмовской школе. Учреждению выделили 1,8 млн рублей благодаря национальному проекту «Успех каждого ребенка». Был заключен контракт с ООО «Сибстройподряд».

После ремонта на стенах и откосах оконных блоков остались трещины, отслоилась штукатурка, передает ИА «Город55». Хотя дефекты были очевидны, руководство школы не потребовало от подрядчика их устранения.

Также выяснилось, что приемка спортзала проходила без экспертизы и работы приемочной комиссии. По итогам проверки районная прокуратура внесла представление в адрес директора Изюмовской школы.