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Около 180 млн рублей направят на развитие легкой промышленности в Башкирии

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В Республике Башкортостан выделят 179,6 млн рублей на развитие региональной легкой промышленности. Финансовые меры господдержки на «Инвестчасе» озвучил руководитель республиканского минпрома Александр Шельдяев.

По его словам, в 2020 году 100 млн рублей направят на сырьевое обеспечение, 55 млн рублей — на модернизацию производства, 18,6 млн рублей — на продление стажировки и 6 млн рублей – на выставочную деятельность. В течение пяти лет на субсидии по модернизации планируется выделить 390 млн рублей, пишет ИА «Башинформ».

Согласно плану минпрома, предлагается увеличить срок стажировки с трех до шести месяцев, субсидировать до 30% закупки сырья российского и импортного производства, а также до 90% затрат на участие в выставках. Еще одним инструментом поддержки станет льготное финансирование инвестропроектов.

Кроме того, минпром по примеру минсельхоза планирует создать сырьевые объединения поставщиков предприятий легкой промышленности и предоставить им гранты на 50 млн рублей.

По мнению специалистов отрасли, самой востребованной мерой поддержки станет компенсация до 50% затрат на покупку оборудования.

Первоначальный план минпрома Башкирии по реанимации легкой промышленности предполагал 600 млн рублей ежегодного финансирования. Теперь ведомство предлагает выделить 1,5 млрд рублей на пять лет, что составит в среднем по 300 млн рублей в год.

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