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Инвалида заставили снимать гипс кусачками в самарской поликлинике

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Фото: twitter.com/vital19810
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В Самаре врачи отказали инвалиду в помощи со снятием гипса с ноги и выдали кусачки, чтобы тот сам его снял. Об этом он рассказал в своем Twitter-аккаунте в четверг, 5 декабря.

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«Отказались снимать гипс. Врачи дали кусачки и сказали: «Снимайте сами, это не входит в наши обязанности, это тяжелый гипс». И ушли», — написал пациент.

По словам мужчины, на то, чтобы снять гипс, у него ушло два часа. При этом он мог повредить ногу, так как гипс накладывали из-за разрыва коленных связок.

В ответ на этот пост министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов потребовал разобраться в ситуации.

Позже, 6 декабря, пациент написал, что ему позвонила главврач поликлиники, принесла извинения и предложила провести все необходимые мероприятия по дальнейшему лечению с выездом на дом заведующего хирургическим отделением.

21 ноября сообщалось, что пенсионерку в Омске едва не похоронили заживо из-за ошибки врача больницы скорой медицинской помощи. Ее семья уже начала организовывать похороны.

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