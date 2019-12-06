Сергей Лазарев высказался о женитьбе

Российский певец Сергей Лазарев не планирует жениться. Об этом 6 декабря сообщает сайт kp.ru со ссылкой на слова исполнителя, сказанные на церемонии награждения музыкальной премии «Виктория», которая состоялась 5 декабря в Москве.

«В этом направлении я не работаю. Каждый для себя выбирает свой путь, свое развитие. Я абсолютно счастливый человек, занимаюсь воспитанием детей», — заявил Лазарев.

Исполнитель отметил, что самое сложное в отцовстве для него — правильно распределить свое внимание между двумя детьми, чтобы обоим хватало его любви и не было ревности. Сергей Лазарев воспитывает двоих детей — пятилетнего Никиту и годовалую Аню, рождение которых он долгое время скрывал. Известно, что музыкант пользовался услугами суррогатного материнства, пишет «Газета.ру».

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», Лазарев с 2008 по 2012 год встречался с телеведущей Лерой Кудрявцевой.