В Зеленограде водитель сбил на переходе женщину с двумя детьми

Водитель автомобиля сбил троих человек, в том числе двоих детей, на пешеходном переходе в Зеленограде. Об этом 5 декабря в Twitter сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

ДТП произошло вечером на улице Каменка. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель Lada совершил наезд на женщину с двумя детьми пяти и двух лет. Он не скрылся с места аварии, на место прибыли медики, всех пострадавших увезли в больницу. Как уточняет телеканал «360», самостоятельно пострадавшие двигаться не могли.

По пути старший ребенок скончался. Позднее в медучреждении умерла женщина. За жизнь второго ребенка сейчас борются врачи. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Водитель задержан. По словам очевидцев, мужчина мог не заметить пешеходов на плохо освещенной улице, уточняет «Пятый канал».

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее днем 5 декабря в Москве автомобиль сбил трех человек на нерегулируемом пешеходном переходе. Все они госпитализированы.