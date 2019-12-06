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Для участников «Московского долголетия» создали карту катков и лыжни

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Максим Денисов
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Интерактивную карту парков, где проводят занятия по катанию на коньках и лыжах, создали для участников проекта «Московское долголетие». Об этом 6 декабря сообщается на сайте мэра Москвы.

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Для поиска информации о лыжных секциях нужно выбрать «Лыжи» в категории поиска, после чего на экране появится список из 13 столичных парков. Также они будут отмечены на карте флажками. Для поиска занятий по фигурному катанию нужно, соответственно, выбрать категорию «Катки». На карте появятся 17 парков.

По словам замглавы департамента труда и соцзащиты Владимира Филиппова, в этом году открылись спортивные секции зимних видов спорта, пишет «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что эти виды спорта оказывают благоприятное действие и на физическое, и на эмоциональное состояние человека. Все тренировки будут идти на свежем воздухе — на катках с искусственным льдом и на обустроенных лыжных трассах. Продолжительность каждой из них составит 60 минут.

Занятия начнут проходить, когда сформируется достаточный снежный покров. При благоприятных условиях погоды запланировано проведение двух тренировок в неделю, уточняет РИАМО. На занятия можно прийти со своими коньками или лыжами или взять их напрокат.

Как напоминает «Москва 24», проект «Московское долголетие» начал свою работу в 2018 году, а с 2019 года его сделали постоянным. Мероприятия программы реализуются по актуальным для людей старшего возраста направлениям. Занятия бесплатны и доступны во всех районах столицы. для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.

В сентябре мэр столицы Сергей Собянин пообещал расширить программу «Московское долголетие». Одним из нововведений стал запуск занятий зимними видам спорта.

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