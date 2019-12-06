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Экс-сотрудницу орловской колонии осудили за превышение полномочий

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Мценский районный суд вынес решение по делу экс-начальницы отряда ФКУ «Колония-поселение № 7» УФСИН по Орловской области. Женщину обвинили в превышении полномочий.

Как было установлено во время проверки, начальница отряда колонии применила насилие к осужденной, избив ее во время конфликтной ситуации, пишет InfoOrel.ru.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением прав занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах, если они связаны с осуществлением функций представителя власти. Кроме того, обвиняемую лишили специального звания капитана внутренней службы.

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