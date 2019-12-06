В Минэнерго рассказали об увеличении экспорта СПГ в 1,5 раза

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в 2019 году вырос в полтора раза, при этом снизилась доля трубопроводных поставок. Об этом сообщил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков на форуме «Газ России 2019» в пятницу, 6 декабря.

Гладков отметил, что экспорт газа в текущем году ожидается на уровне 247 млрд кубометров — это на 1 млрд кубометров ниже прошлогоднего показателя, передает «Интерфакс».

Добыча газа в России по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 738 млрд кубометров. По прогнозам эксперта, на 1,5% вырастет уровень газификации по стране — до 70,1%, в том числе 73% в городах и 61,8% на селе.

XVII международный форум «Газ России — 2019» проходит в Москве. Ежегодно на площадке собираются эксперты газовой индустрии, чтобы обсудить предварительные результаты работы отрасли, актуальные тенденции и перспективы в контексте развития мирового энергетического рынка. Организатором является Российское газовое общество.

В ноябре стало известно, что «Газпром» собирается сохранить объем экспорта газа в страны Европы как минимум на уровне нынешнего года вплоть до 2022 года. Вместе с тем компания не ждет серьезных колебаний цен на газ до 2021 года.