Казанский метрополитен купил новый поезд почти за 400 млн рублей

В казанском метро запустят новый поезд. Тендер на его изготовление и поставку опубликовало МУП «Метроэлектротранс». Победителем торгов стало подмосковное АО, входящее в АО «Трансмашхолдинг».

Как уточняет Inkazan.ru, поезд состоит из четырех вагонов — двух головных и двух промежуточных. Состав будет разгоняться как минимум до 90 км/ч.

Вагоны должны доставить в Казань до 1 апреля 2020 года. Стоимость состава — 389,2 млн рублей.

Ранее был утвержден проект планировки и межевания первого участка второй линии метро. Летом начались подготовительные работы для строительства линии.

Первый участок должны запустить в 2023 году.