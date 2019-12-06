Пенсионный фронт: как Франция взбунтовалась против реформы Макрона

Во Франции продолжается общенациональная забастовка против пенсионной реформы. Она началась 5 декабря по инициативе профсоюзов, после того как стало известно о планах правительства упразднить 42 специальных пенсионных режима, позволяющих представителям некоторых профессий раньше выходить на заслуженный отдых и получать повышенные выплаты. В первый же день мирная демонстрация переросла в столкновения с полицией. Что происходило на улицах французской столицы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Ibrahim Ezzat
По данным профсоюзов, на улицы французских городов вышли 1,5 млн человек, из них 250 тыс. — в Париже. Полиция насчитала в столице 65 тыс. манифестантов
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Фото: Getty Images/Kiran Ridley
Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, пели песни, согревались вином. «Я никогда раньше не протестовала, но теперь, чувствую, пора, — говорит Валери, учительница музыки из Дранси. — Мне 54 года, я буду продолжать учить до 67 лет. И что потом? Я буду работать всю жизнь, и даже тогда у меня не будет достойной пенсии, я не смогу перестать работать. Я уже теряю терпение с этим правительством...» «После 40-летней карьеры мы можем рассчитывать на пенсию в размере от €1 тыс. до €1,2 тыс., этого просто недостаточно», — возмущается санитар Тьерри Фромон
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Фото: Getty Images/Dursun Aydemir/Anadolu Agency
На охрану порядка во время забастовки были мобилизованы 6 тыс. полицейских
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Фото: Getty Images/Julien Mattia/Anadolu Agency
Во время демонстрации протестующие начали бросать петарды, поджигать урны, громить витрины магазинов, начались столкновения с полицией
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Фото: Getty Images/Julien Mattia/Anadolu Agency
Для разгона толпы правоохранительным органам пришлось применять дымовые шашки и слезоточивый газ
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Фото: Getty Images/Omar Havana
В ход пошли и резиновые дубинки
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Samuel Boivin
В Париже полностью закрылись 11 линий метро, была отменена большая часть пригородных электричек, работала лишь треть автобусов и трамваев. Также свою работу прекратили магазины, банки, рестораны
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Фото: Getty Images/Julien Mattia/Anadolu Agency
В первый день забастовки стражи порядка задержали около 90 человек. Планировалось, что забастовка продлится до 9 декабря, но затем организаторы объявили ее бессрочной
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Emeric Fohlen
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает право народа на забастовки, но намерен довести свою реформу до конца, это было одно из его предвыборных обещаний
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Фото: Getty Images/Christophe Morin/Bloomberg
Нынешняя акция протеста стала крупнейшей за последние годы — к ней присоединились врачи, учителя, работники транспорта и других отраслей. Тысячи людей вышли на демонстрации в Тулузе, Марселе, Бордо, Нанте, Клермон-Ферране, Лилле, Гренобле, Туре, Ренне, Бресте, Сент-Этьене, Байонне, Страсбурге, Перпиньяне, Лиможе, Сен-Назере и Кане
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