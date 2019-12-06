Пенсионный фронт: как Франция взбунтовалась против реформы Макрона

Протестующие скандировали антиправительственные лозунги, пели песни, согревались вином. «Я никогда раньше не протестовала, но теперь, чувствую, пора, — говорит Валери, учительница музыки из Дранси. — Мне 54 года, я буду продолжать учить до 67 лет. И что потом? Я буду работать всю жизнь, и даже тогда у меня не будет достойной пенсии, я не смогу перестать работать. Я уже теряю терпение с этим правительством...» «После 40-летней карьеры мы можем рассчитывать на пенсию в размере от €1 тыс. до €1,2 тыс., этого просто недостаточно», — возмущается санитар Тьерри Фромон