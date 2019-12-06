В Сочи стартует горнолыжный сезон

Сегодня в Сочи официально начинается горнолыжный сезон. Торжество пройдёт на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря на Красной Поляне. Трассы в этом году открывают раньше обычного из-за резкого похолодания в ноябре и обильных снегопадов. Вслед за Красной Поляной откроются и другие курорты. Роза Хутор даст старт сезону 20 декабря.