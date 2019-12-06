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Заключение о соответствии выдали новому зоопарку Казани

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В Казани до конца 2019 года может открыться новый зоопарк «Река Замбези». Объект получил заключение о соответствии. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительства. Следующий шаг — получение разрешения на ввод в эксплуатацию.

Как напоминает ИА «Татар-информ», глава Татарстана Рустам Минниханов приезжал в зоопарк в августе. Он положительно оценил ход строительства. К концу лета строительно-монтажные работы там были завершены.

Позже в новую часть Казанского зооботсада заселили животных и птиц. Сообщалось, что в «Реку Замбези» привезли семь египетских цапель, их поселили вместе с бегемотом Захарией. В зоопарк в ноябре доставили пантеровых черепах, львов, сурикатов и гамадрилов.

Строительство первой очереди Казанского зооботсада ведут с 2015 года. Территория находится на берегу озера Кабан.

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