Заключение о соответствии выдали новому зоопарку Казани

В Казани до конца 2019 года может открыться новый зоопарк «Река Замбези». Объект получил заключение о соответствии. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительства. Следующий шаг — получение разрешения на ввод в эксплуатацию.

Как напоминает ИА «Татар-информ», глава Татарстана Рустам Минниханов приезжал в зоопарк в августе. Он положительно оценил ход строительства. К концу лета строительно-монтажные работы там были завершены.

Позже в новую часть Казанского зооботсада заселили животных и птиц. Сообщалось, что в «Реку Замбези» привезли семь египетских цапель, их поселили вместе с бегемотом Захарией. В зоопарк в ноябре доставили пантеровых черепах, львов, сурикатов и гамадрилов.

Строительство первой очереди Казанского зооботсада ведут с 2015 года. Территория находится на берегу озера Кабан.