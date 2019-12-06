Власти Ижевска добавят иллюминацию на улицы к Новому году

На улицах Ижевска к Новому году будет больше иллюминации, чем обычно. Об этом на круглом столе, посвященном предстоящему празднику, рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, принято решение более торжественно украсить Центральную площадь и улицы, прилегающие к центру города. Так, новые растяжки и боковые консоли на опорах освещения появятся на улицах Пушкинской, Лихвинцева, Наговицына и переулке Северном.

Как отмечает ИА «Сусанин», в этот раз растяжек будет на 12 больше, чем в 2018 году, а число консолей увеличат на 98. Кроме того, впервые на Центральной площади украсят каждое из растущих на ней 92 деревьев. Новогодняя подсветка появится на бульваре Гоголя, в парке Космонавтов и еще в пяти скверах.

Агентство напоминает, что деньги на декорирование и новую елку власти города получили от сдачи металлолома после замены трубопровода в результате концессии.