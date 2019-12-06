Посольство РФ исключило связь ареста судна в Сингапуре с политикой

Посольство РФ прокомментировало арест российского судна «Севастополь» в Сингапуре. В пятницу, 6 декабря в дипмиссии заверили, что инцидент является коммерческим спором и не связан с политикой.

«То, что происходит в Сингапуре, — это чисто коммерческий спор. Судовладелец не платит деньги агенту, в связи с этим судно было арестовано. <…> Судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций», — сказал пресс-секретарь посольства РФ в Сингапуре Сергей Новосельцев «РИА Новости» 6 декабря.

В комментарии посольства на странице в Facebook говорится, что судно прибыло в порт Сингапура 27 февраля и оставалось там по указанию судовладельца. На борту находится экипаж в составе 12 россиян.

«За время его (судна. — Ред.) стоянки образовалась задолженность за оказанные агентом услуги и портовые сборы в размере около $1 млн, которая своевременно не была погашена. В этой связи компания Kingstate Maritime Agency (сингапурский агент т/х «Севастополь») подала иск с целью взыскания долга», — сказано в сообщении.

Корабль арестовали 22 октября, суд назначен на 17 декабря. Сотрудники дипмиссии находятся в тесном контакте с судовладельцем и властями республики, членам экипажа оказывается содействие.

Об аресте судна ранее в этот день сообщил заместитель гендиректора компании-судовладельца «Гудзон» Олег Аникин. По его словам, корабль попал в список санкций США по КНДР в августе 2018 года за якобы участие в поставках очищенных нефтепродуктов в Северную Корею. В Сингапуре у судна произошла поломка, а производить ремонт многие компании отказываются из-за санкций. Специалистов из РФ на борт не пустили власти Сингапура.

В республике рассчитывают, что суд отдаст Сингапуру судно — в таком случае оно выйдет из-под санкций США и его можно будет продать.