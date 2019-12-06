Прямой эфир

Посольство РФ исключило связь ареста судна в Сингапуре с политикой

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство РФ прокомментировало арест российского судна «Севастополь» в Сингапуре. В пятницу, 6 декабря в дипмиссии заверили, что инцидент является коммерческим спором и не связан с политикой.

«Севастополь» отпустили в открытое море
Сеул не нашел в действиях экипажа российского судна никаких нарушений

«То, что происходит в Сингапуре, — это чисто коммерческий спор. Судовладелец не платит деньги агенту, в связи с этим судно было арестовано. <…> Судно арестовано из-за долгов, не из-за санкций», — сказал пресс-секретарь посольства РФ в Сингапуре Сергей Новосельцев «РИА Новости» 6 декабря.

В комментарии посольства на странице в Facebook говорится, что судно прибыло в порт Сингапура 27 февраля и оставалось там по указанию судовладельца. На борту находится экипаж в составе 12 россиян.

«За время его (судна. — Ред.) стоянки образовалась задолженность за оказанные агентом услуги и портовые сборы в размере около $1 млн, которая своевременно не была погашена. В этой связи компания Kingstate Maritime Agency (сингапурский агент т/х «Севастополь») подала иск с целью взыскания долга», — сказано в сообщении.

Корабль арестовали 22 октября, суд назначен на 17 декабря. Сотрудники дипмиссии находятся в тесном контакте с судовладельцем и властями республики, членам экипажа оказывается содействие.

Об аресте судна ранее в этот день сообщил заместитель гендиректора компании-судовладельца «Гудзон» Олег Аникин. По его словам, корабль попал в список санкций США по КНДР в августе 2018 года за якобы участие в поставках очищенных нефтепродуктов в Северную Корею. В Сингапуре у судна произошла поломка, а производить ремонт многие компании отказываются из-за санкций. Специалистов из РФ на борт не пустили власти Сингапура.

В республике рассчитывают, что суд отдаст Сингапуру судно — в таком случае оно выйдет из-под санкций США и его можно будет продать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Контр-адмирал рассказал о столкновении с кораблем США у берегов Крыма
Танкер и сухогруз столкнулись в Ростовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019