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Здание центра крови отремонтируют в Пензе

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В Пензе сделают капитальный ремонт в здании областного клинического центра крови. На проект будет выделено около 600 тыс. рублей.

На электронных торгах выбрали подрядную организацию. Заявку на участие подал лишь один индивидуальный предприниматель.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», ссылаясь на информационно-аналитическую систему Seldon.Basis, этот же предприниматель работает над проектом реконструкции сквера на улице Плеханова-Пушкина и размещения поликлиники в жилом доме на Ладожской улице.

Что касается проекта ремонта центра крови, то планируется отремонтировать административный корпус. Решение о капремонте было принято из-за несоответствия состояния центра предъявляемым требованиям и стандартам.

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