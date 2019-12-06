Авторов комментариев в интернет-СМИ предложили верифицировать

В России предложили ввести новые правила идентификации интернет-пользователей, которые оставляют комментарии к материалам сетевых СМИ, сообщает RT в пятницу, 6 декабря.

Отмечается, что с этой инициативой к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константину Носкову обратился директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков. По его словам, сейчас пользователи часто оставляют комментарии к материалам интернет-изданий под вымышленными именами, что приводит к распространению на их страницах недостоверной, а иногда и запрещенной в России информации.

Как пишет Зыков в своем обращении к Носкову, ответственность за это несет не пользователь, а СМИ. В соответствии с российским законодательством, изданию может быть объявлен штраф и более серьезные меры, вплоть до прекращения деятельности.

В связи с этим директор АППСИМ предлагает обязать комментаторов авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Таким образом, нести ответственность за оставленные комментарии будут сами граждане, а не СМИ.

29 ноября Роскомнадзор опубликовал в тестовом режиме список информационных ресурсов, публикующих недостоверную информацию, так называемые, фейковые новости. По данным специалистов ведомства, недостоверные сведения содержались не в публикациях эти СМИ, а в комментариях пользователей на страницах этих изданий в социальной сети «ВКонтакте». Также специалисты Роскомнадзора включили в список Mash, «Лентач», ряд групп «Подслушано» в соцсети «ВКонтакте», аккаунты пользователей в Facebook и портале «МойМир».