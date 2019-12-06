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Десятки новых машин «скорой» передали томским больницам

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В Томскую область прибыли 39 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Губернатор региона Сергей Жвачкин вручил главврачам медучреждений ключи от машин в пятницу, 6 декабря.

Как сообщает пресс-служба правительства области, «скорые» распределили в 14 районных больниц, станцию скорой помощи в Томске, перинатальный центр им. Ирины Евтушенко и отделение санавиации в Колпашево. Они заменят автомобили, которые выработали свой ресурс, пишет РИА «Томск».

Все 39 машин выполнены в северной комплектации и оснащены необходимым медицинским оборудованием.

Глава региона пообщался с водителями и главврачами, осмотрел прибывшую технику и отметил, что в медицине очень многое решает время доставки пациента в стационар и начала лечения. По его словам, в бюджете на следующий год заложены еще 20 млн рублей на новые «скорые».

3 декабря восемь новых автомобилей получили пензенские бригады скорой помощи. До конца года в регион поступит еще 20 автомобилей.

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