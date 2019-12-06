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Новак объяснил рост цен на топливо в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Рост цен на топливо в 2019 году значительно ниже темпов инфляции — 2,7% в начале года против 3,7-4% в октябре. Об этом говорится в статье министра энергетики России Александра Новака, опубликованной в журнале «Энергетическая политика».

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«Благодаря демпферу удалось отказаться от соглашений с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на топливо, которые действовали до июля 2019 года. Сегодня мы уже убедились в правильности выбранной тактики — рынок топлива в Российской Федерации стабилен», — цитирует статью ТАСС в пятницу, 6 декабря.

По прогнозу министра, производство автобензина в 2019 году увеличится на 2%, до 40,2 млн т. При этом, что касается внутреннего рынка нефтепродуктов, глава Минэнерго полагает, что объем первичной переработки нефти и газового конденсата будет чуть меньше, чем в 2018 году. Глубина переработки нефти и газового конденсата останется на уровне аналогичного периода 2019 года, отмечается в статье.

26 ноября сообщалось, что потребительские цены на бензин в России в октябре 2019 года выросли на 0,1% по сравнению с сентябрем. Производители увеличили стоимость топлива на 0,4%.

В октябре в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков» заявили о рекордном падении спроса на бензин в России.

В сентябре Росстандарт сообщил, что почти 10% бензина в стране — суррогат. Тогда же в ведомстве заявили, что около 20% АЗС в стране вовсе не доливают топливо.

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