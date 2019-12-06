Под Екатеринбургом загорелся склад с покрышками

Склад загорелся в поселке Большой Исток под Екатеринбургом. Площадь пожара достигла 500 кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС в пятницу, 6 декабря.

Сигнал о возгорании поступил в 7:55 по местному времени (5:55 мск). В 9:11 (7:11 мск) огонь был локализован.

Кровля здания частично обрушилась. К месту пожара выехала инженерно-химическая лаборатория для замеров концентрации вредных веществ в воздухе.

Свердловское областное телевидение уточняет, что на складе хранились покрышки.

3 декабря в Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м. В тушении пожара, которому присвоили повышенный ранг сложности, участвовали более 200 человек.