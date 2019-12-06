Небензя посетовал Трампу на отсутствие «российской комнаты» в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и постпред России при ООН Василий Небензя обменялись шутками на обеде, организованном в четверг, 5 декабря, в Белом доме.

На мероприятие были приглашены постпреды стран, которые представлены в СБ ООН. Дипломаты по очереди представлялись Трампу и благодарили за организацию обеда.

Российский дипломат отметил, что во время экскурсии по Белому дому представителям показали Китайскую комнату. Небензя обратил внимание на это обстоятельство и отметил, что Российской комнаты нет, а Трамп в ответ в шутку пообещал разобраться с этим.