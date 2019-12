Умер бежавший в США в 1980 году экс-майор КГБ Шеймов

Бывший майор КГБ СССР Виктор Шеймов, бежавший из Москвы в США в 1980 году, умер в возрасте 73 лет. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщила газета The Washington Post.

Шеймов скончался в городе Вене (штат Вирджиния) еще 18 октября вследствие осложнений в результате болезни легких.

Отмечается, что он работал в восьмом управлении КГБ, которое занималось вопросами шифрования и связи. В 1980 году он вместе с семьей был вывезен из Москвы агентами Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Exclusive: Victor Sheymov, KGB officer who defected from Soviet Union, dies at 73 https://t.co/dToHdcwchs