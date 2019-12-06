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Умер бежавший в США в 1980 году экс-майор КГБ Шеймов

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Фото: gofundme.com
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Бывший майор КГБ СССР Виктор Шеймов, бежавший из Москвы в США в 1980 году, умер в возрасте 73 лет. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщила газета The Washington Post.

Шеймов скончался в городе Вене (штат Вирджиния) еще 18 октября вследствие осложнений в результате болезни легких.

Отмечается, что он работал в восьмом управлении КГБ, которое занималось вопросами шифрования и связи. В 1980 году он вместе с семьей был вывезен из Москвы агентами Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

Долгое время считалось, что семья Шеймовых пропала без вести, став жертвой нераскрытого преступления. Информация о том, что они могут находиться в США, просочилась в КГБ лишь в 1985 году, а достоверное подтверждение этого факта Москва получила лишь в 1988 году благодаря информации, полученной от сотрудничавшего с КГБ агента ФБР США Роберта Ханссена. Информация о Шеймове в американских СМИ стала появляться лишь после 1990 года.

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