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Большинство россиян считают порядочных людей «героями нашего времени»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Более 30% россиян назвали порядочных людей «героями нашего времени». Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Порядочных, справедливых или честных людей героями назвали 36%, доброжелательных, вежливых или человечных — 19% опрошенных. Еще 18% респондентов назвали героями активных, инициативных или образованных людей, Храбрых или сильных характером — 13%.

Неравнодушных посчитали героями еще 10% опрошенных, такой же процент у тех, кто считает героями людей, заботящихся о других, а 9% назвали таковыми патриотов страны. При этом более 30% респондентов затруднились ответить, пишет «РИА Новости».

5 декабря сообщалось, что большинство россиян (60%) информированы о деятельности волонтеров в своих регионах. 73% россиян отметили, что сейчас волонтерством стали заниматься больше, чем 10–15 лет назад.

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