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Операторы обещали покрыть трассу М-11 сотовым сигналом к весне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Трасса М-11 из Москвы в Санкт-Петербург, открытая в конце ноября, будет полностью покрыта сотовой связью в I квартале 2020 года. Об этом «Известиям» рассказали в самих компаниях.

Отмечается, что подготовительные работы завершатся к концу этого года. На данный момент на ряде участков общей протяженностью 70–80 км (соответствует 11–12% длины трассы) голосовой сотовой связи пока нет, а воспользоваться экстренным номером 112 невозможно, следует из материалов компании Telecom Daily.

Генеральный директор компании Денис Кусков отметил, что всего на дороге насчитали около 15 мертвых зон. Самые обширные из них расположены на границе Ленинградской и Новгородской областей, около участка Новгород–Чудово, а также в Тверской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

До скорой связи: операторы покроют М-11 сотовым сигналом к весне

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