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Пользователи ряда стран сообщили о сбоях в работе Instagram и Facebook

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пользователи в ряде стран столкнулись со сбоями в работе Facebook и Instagram. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

Перебои были зарегистрированы около 22:10 мск. На работу Facebook пожаловалось больше всего пользователей из США, Мексики, Перу, Колумбии и Бразилии. Около 47% из них указали на проблемы с авторизацией, еще 32% на проблемы с новостной лентой, а 19% заявили о полном отключении соцсети.

На работу Instagram жалуются пользователи США, Бразилии, Великобритании, Франции, Германии, Польши, Нидерландов, Италии, Испании и России. Не менее 53% отметили проблемы с новостной лентой, 33% пожаловались на авторизацию, а 12% на сбои опции «сторис», пишет «РИА Новости».

28 ноября пользователи Instagram по всему миру пожаловались на сбои в работе соцсети. Большая часть пользователей испытывала трудности при загрузке приложения.

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