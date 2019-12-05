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Трамп и Небензя обменялись шутками на обеде в Белом доме

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп и постпред России при ООН Василий Небензя обменялись шутками на обеде, организованном в четверг, 5 декабря, в Белом доме.

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На мероприятие были приглашены постпреды стран, которые представлены в СБ ООН. Дипломаты по очереди представлялись Трампу и благодарили за организацию обеда.

Незадолго до Небензи с американским президентом поговорила постпред Польши Иоанна Вронецка. Она напомнила, что страна не является постоянным членом СБ ООН и в скором времени его покинет.

Когда подошла очередь Небензи представиться Трампу, он напомнил, что Россия из СБ ООН никуда уходить в обозримом будущем не собирается, пишет «Интерфакс».

Кроме того, российский дипломат отметил, что во время экскурсии по Белому дому представителям показали Китайскую комнату. Небензя обратил внимание на это обстоятельство и отметил, что Российской комнаты нет, а Трамп в ответ в шутку пообещал разобраться с этим.

В заключение мероприятия российский постпред похвалил за усердную работу постпреда США Келли Крафт, страна которой сейчас председательствует в ООН. Глава Белого дома на это отметил, что Небензя тоже хорошо работает.

В ноябре бывший постпред Соединенных Штатов при ООН в 2017–2018 годах Никки Хейли в опубликованных мемуарах «При всем уважении» (With All Due Respect) рассказала о том, как ей работалось с российскими дипломатами — Виталием Чуркиным и Василием Небензей.

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