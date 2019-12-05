Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем. Об этом 5 декабря сообщает Reuters со ссылкой источники, знакомые с решением.

Согласно данным источников, Saudi Aramco продала акции по верхней границе заявленного диапазона — по 32 риала ($8,53) за штуку. В результате этого рыночная цена компании составила $1,7 трлн, а Saudi Aramco стала самой дорогой публичной компанией в мире.

Отмечается, что Saudi Aramco удалось побить пятилетний рекорд компании Alibaba, которая в 2014 получила $25 млрд от инвесторов.

Ранее в этот же день СМИ сообщили, что нефтяная компания решила застраховать свои объекты от военных и террористических атак.

В конце октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал, что ряд российских банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) заинтересовались IPO Saudi Aramco. Говорить о подробностях, по его словам, пока рано, так как надо сначала понять окончательный масштаб сделки.