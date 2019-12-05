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Памятник 6-й роте «Купол» в Псковской области отремонтировали на 40%

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов оценили темпы и качество ремонтно-восстановительных работ на памятнике 6-й роте «Купол» в деревне Черёха.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, выполнено 40% от запланированного объема. На объекте идет закладка фундамента, армирование основания для монумента. Центральная композиция «Свеча» - на реставрации.

Напомним, в июле 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. 6-я рота 76-й дивизии погибла 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск 2 тыс. боевиков.

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