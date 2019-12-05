Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до двух

Правоохранительные органы обнаружили под обломками сгоревшего одесского колледжа тело женщины, таким образом, число погибших при пожаре возросло до двух человек. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

«На месте пожара в одесском колледже найдено первое тело <…> Взрослая женщина без признаков жизни обнаружена правоохранителями под обломками конструкций здания», — рассказали в ведомстве.

Личность погибшей пока не установлена, а поиски еще 13 человек продолжаются.

Утром 4 декабря украинские СМИ сообщили о пожаре в одесском колледже. На месте работали 65 пожарных и 16 единиц техники. Позже возгорание было локализовано.

Вечером 4 декабря сообщалось, что в результате пожара пропали 10 людей. Тогда же поступила информация, что число пострадавших в происшествии превысило 20 человек. По данным ИА УНИАН, 17-летняя девушка погибла во время пожара.

На данный момент судьба 13 пострадавших остается неизвестной. В их числе несколько студентов, сотрудники колледжа и Института морской биологии.