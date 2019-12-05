В деле о суициде следователя в Сочи появилось аудио разговора с ее начальником

В ходе служебной проверки по факту самоубийства следователя в Сочи была обнаружена аудиозапись разговора сестры скончавшейся девушки и подполковника юстиции Андрея Хвостова. Об этом 5 декабря сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В беседе девушка рассказала Хвостову, что его подчиненная планирует покончить с собой и раскрыла причины, которые подтолкнули ее к такому решению: поводом стало сексуальное насилие. Начальник погибшей не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить трагедию и не зарегистрировал сообщение о преступлении.

«В связи с тем, что в действиях Хвостова усматриваются признаки преступлений, предусмотренных 285 и 293 УК РФ («Превышение полномочий» и «Халатность»), материал направлен в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела», — разъяснил собеседник телеканала.

26 ноября следователи возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Инцидент произошел 23 ноября — в кабинете отдела полиции по Хостинскому району города Сочи было обнаружено тело 23-летней девушки-следователя с огнестрельным ранением. Сестра погибшей уточняла, что девушку изнасиловал ее коллега, пишет РЕН ТВ.

Известно, что в августе погибшая окончила университет МВД. По словам свидетелей, она часто бывала в компании других следователей, однако последнее время вела себя замкнуто.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.