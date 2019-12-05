Песков рассказал об ожиданиях от саммита «нормандской четверки»

В Москве выражают «осторожный оптимизм» касательно перспектив российско-украинских отношений в связи с предстоящим саммитом «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция). Об этом в четверг, 5 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь».

Песков отметил, что лидеры России и Украины неоднократно проводили телефонные разговоры, и это было «конструктивное общение».

«Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи («нормандской четверки». — Ред.), это создаст предпосылки для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет — мы знаем весь набор проблем, — но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно», — рассказал пресс-секретарь.

Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Украинские власти обвиняют Россию в поддержке, в том числе и военной, повстанцев в Донецкой и Луганской народных республиках. В Кремле эти обвинения категорически отрицают.