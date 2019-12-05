Прямой эфир

Концепцию проекта реконструкции СКК представили в Петербурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербургский комитет по инвестициям представил концепцию проекта реконструкции Спортивно-концертного комплекса (СКК). По словам главы ведомства Романа Голованова, жилой застройки на территории вокруг комплекса не будет, там появится парк. В настоящее время ООО «СКА-Арена» готовит свои предложения по проекту. На арене планируется принять в 2023 году чемпионат мира по хоккею. Для этого нужен современный многофункциональный комплекс вместимостью не менее 20 тыс. зрителей.

Планируется заключить концессионное соглашение. Ввод здания намечен на 2023 год. Бюджет составляет 24–25 млрд рублей, при этом из городского бюджета выделят не более 10 млрд рублей, сообщает телеканал «78». Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов заявил о том, что в январе 2020 года может быть подано заявление на признание спорткомплекса объектом культурного наследия.

Напомним, СКК построили в 1979 году к Олимпиаде-80. Прошедший 11 августа 2019 года концерт американской певицы Дженнифер Лопес стал последним, сейчас комплекс закрыт.

В России в ближайшие четыре года запланировано три крупных хоккейных турнира: женский ЧМ-2021 в Уфе, мужской ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира – 2023 в Новосибирске и Омске. Их проведению ничего не угрожает, заявил в конце ноября «Известиям» источник в Федерации хоккея России (ФХР). Организация находится в плотном контакте с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF), которая не видит причин для переноса турниров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ПоСКАкали за «Ак Барсом»: петербургские армейцы вышли в лидеры Запада
Первая за два года победа над ЦСКА в регулярном чемпионате позволила клубу из Северной столицы возглавить таблицу конференции
В хоккее всё спокойно: в ФХР уверены в проведении трех домашних ЧМ
Федерация уже провела переговоры с IIHF относительно дополнительных допинг-проверок для игроков сборной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019