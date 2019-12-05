Концепцию проекта реконструкции СКК представили в Петербурге

Петербургский комитет по инвестициям представил концепцию проекта реконструкции Спортивно-концертного комплекса (СКК). По словам главы ведомства Романа Голованова, жилой застройки на территории вокруг комплекса не будет, там появится парк. В настоящее время ООО «СКА-Арена» готовит свои предложения по проекту. На арене планируется принять в 2023 году чемпионат мира по хоккею. Для этого нужен современный многофункциональный комплекс вместимостью не менее 20 тыс. зрителей.

Планируется заключить концессионное соглашение. Ввод здания намечен на 2023 год. Бюджет составляет 24–25 млрд рублей, при этом из городского бюджета выделят не более 10 млрд рублей, сообщает телеканал «78». Президент Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Романов заявил о том, что в январе 2020 года может быть подано заявление на признание спорткомплекса объектом культурного наследия.

Напомним, СКК построили в 1979 году к Олимпиаде-80. Прошедший 11 августа 2019 года концерт американской певицы Дженнифер Лопес стал последним, сейчас комплекс закрыт.

В России в ближайшие четыре года запланировано три крупных хоккейных турнира: женский ЧМ-2021 в Уфе, мужской ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира – 2023 в Новосибирске и Омске. Их проведению ничего не угрожает, заявил в конце ноября «Известиям» источник в Федерации хоккея России (ФХР). Организация находится в плотном контакте с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF), которая не видит причин для переноса турниров.