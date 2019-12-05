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В МВД рассказали о принципах работы систем видеофиксации на дорогах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что МВД не отвечает за контроль работы передвижных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом 5 декабря пишет «РИА Новости».

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«ГИБДД и МВД отвечают за безопасность дорожного движения и за снижение аварийности. Что касается вопросов эксплуатации устройств фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах — к этому МВД не имеет отношения», — объяснил Колокольцев.

Глава МВД добавил, что ведомство также никак не связано с перераспределением средств, полученных от штрафов за нарушение ПДД с помощью этих устройств, — установкой и эксплуатацией таких средств занимаются власти регионов.

Как сообщил Колокольцев, региональные власти заключают договор с коммерческими структурами, после чего часть вырученных от штрафов средств идет в региональный бюджет, а остальная часть — в бюджеты коммерческих организаций.

«В этой цепочке сотрудников министерства нет. Мы не были рядом с этими устройствами и не будем находиться», — подчеркнул Колокольцев.

В то же время, по словам Колокольцева, МВД отреагировало на июньское поручение президента России Владимира Путина о том, что необходимо внимательнее относиться к местам, в которых устанавливаются фото- и видеофиксаторы. В результате на интерактивной карте ГИБДД стали отображаться участки с этими установками, ее использует целый ряд навигационных систем и, соответственно, сами автомобилисты.

Министр отметил, что в ближайшее время Минтранспорта подготовит методические рекомендации — в соответствии с ними МВД сможет согласовывать и контролировать места размещения этих устройств.

3 декабря стало известно, что в России создадут мобильное приложение для фиксации нарушений ПДД и отправки данных в МВД.

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