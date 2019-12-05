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МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал об отношении к возвращению Крыма в состав России. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «РИА Новости».

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Накануне Токаев заявил, что в Казахстане не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.

«То, что произошло, то произошло. Аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму», — подчеркнул он.

МИД Украины выразил глубокую обеспокоенность его высказываниями. В ведомстве подчеркнули, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего друга и партнера, а также всегда соблюдала принципы, зафиксированные в Договоре о дружбе и сотрудничестве, подписанном в 1994 году. В МИДе добавили, что подобные высказывания Токаева противоречат международной позиции, зафиксированной в резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. 27 марта того же года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает поддержать территориальную целостность Украины и признать референдум не имеющим законной силы. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Российская сторона настаивает на соответствии прошедшей процедуры нормам международного права. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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