Венсан Кассель признался в теплых чувствах к России

Французский актер Венсан Кассель заявил, что чувствует себя в России как дома. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT в четверг, 5 декабря.

«Для меня важно представлять все мои фильмы в России потому, что я знаю, что люди их смотрят. Я знаю, что здесь смотрят много французских фильмов. Каждый раз нас очень тепло принимают. Я рад тому, что в некотором роде я чувствую себя здесь как дома», — отметил артист.

Кассель прибыл в Москву на российскую премьеру фильма «Особенные». Картина рассказывает историю о работе двух педагогов с детьми, страдающими аутизмом. Одного из героев сыграл Кассель. Он отметил, что в ходе съемок его поразили волонтеры, а сам он научился терпению и «необходимости приспосабливаться».

В российский прокат лента «Особенные» выйдет 16 января 2020 года. В фильме также играют актеры Реда Катеб, Элен Венсан, Альбан Иванов.

9 ноября Венсан Кассель признался в любви к жене на русском языке. Это произошло после того, как она опубликовала в Instagram обложку номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.

В апреле Кассель в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь. В 2013 году Кассель расстался с итальянской актрисой Моникой Белуччи, в браке с которой он стал отцом двоих дочерей.

В июле 2018 года Кассель поздравил с днем рождения девочку из Иркутска. Выяснилось, что ребенок обожает фильм «Красавица и чудовище» с участием актера. В итоге женщина попросила Касселя через социальную сеть о том, чтобы он поздравил ее дочь.