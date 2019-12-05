Прямой эфир

Венсан Кассель признался в теплых чувствах к России

0
Фото: Global Look Press/Eric Catarina/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французский актер Венсан Кассель заявил, что чувствует себя в России как дома. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT в четверг, 5 декабря.

«Для меня важно представлять все мои фильмы в России потому, что я знаю, что люди их смотрят. Я знаю, что здесь смотрят много французских фильмов. Каждый раз нас очень тепло принимают. Я рад тому, что в некотором роде я чувствую себя здесь как дома», — отметил артист.

Кассель прибыл в Москву на российскую премьеру фильма «Особенные». Картина рассказывает историю о работе двух педагогов с детьми, страдающими аутизмом. Одного из героев сыграл Кассель. Он отметил, что в ходе съемок его поразили волонтеры, а сам он научился терпению и «необходимости приспосабливаться».

В российский прокат лента «Особенные» выйдет 16 января 2020 года. В фильме также играют актеры Реда Катеб, Элен Венсан, Альбан Иванов.

9 ноября Венсан Кассель признался в любви к жене на русском языке. Это произошло после того, как она опубликовала в Instagram обложку номера журнала ELLE Russia со своей фотографией.

В апреле Кассель в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь. В 2013 году Кассель расстался с итальянской актрисой Моникой Белуччи, в браке с которой он стал отцом двоих дочерей.

В июле 2018 года Кассель поздравил с днем рождения девочку из Иркутска. Выяснилось, что ребенок обожает фильм «Красавица и чудовище» с участием актера. В итоге женщина попросила Касселя через социальную сеть о том, чтобы он поздравил ее дочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Италии открылся 76-й международный Венецианский кинофестиваль
Пьер Ришар прилетел на кинофестиваль в Ессентуки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019