Браконьеры с Камчатки пытались продать кречетов на 23 млн рублей

На Камчатке сотрудники ФСБ задержали трех граждан при попытке продать кречетов — птиц, занесенных в Красную книгу России. Об этом 5 декабря сообщает телеканал «360».

Следователи и сотрудники ФСБ обнаружили в одном из гаражей Петропавловска-Камчатского целую стаю кречетов. Птиц незаконно держали там трое мужчин 1950, 1968 и 1970 годов рождения. По версии следствия, в период с ноября по 3 декабря 2019 года подозреваемые незаконно купили и держали 21 кречета в закрытом помещении. Ущерб от их действий составил 23 млн рублей.

На опубликованных ФСБ кадрах видно, что птицы сидят в гараже с клобучками на головах — это специальные шапочки, чтобы птица не нападала. В том же помещении были найдены сумки для транспортировки пернатых, а также специальные мешки.

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Кречетов временно передали орнитологам, которые изучают их состояние. После этого решится вопрос о выпуске соколообразных на волю, пишет REGNUM.

В октябре сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 258 Уголовного кодекса Российской Федерации», ужесточающий наказание за оборот внесенных в Красную книгу животных.