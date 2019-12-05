Два человека погибли в ДТП на мосту в Краснодарском крае

Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на мосту.

Авария произошла на территории Славянского района. По данным ГИБДД, 21-летний водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения для обгона и допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ». Об этом сообщают «Кубанские новости».

Водитель иномарки, а также его пассажирка скончались на месте. После аварии движение по дороге закрыли в обоих направлениях, однако вскоре проезд был открыт. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 5 декабря на трассе Тюмень–Сургут произошла массовая авария, в результате которой загорелся автомобиль «Газель». Водитель погиб на месте происшествия.